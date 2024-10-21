Родственники прокомментировали гибель россиянина в сбитом в Судане самолете

Родственники 33-летнего россиянина Антона Селиванеца подтвердили информацию о том, что он находился в сбитом в Судане Ил-76. Об этом сообщает RT.

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Телеканал пообщался с братом летчика. По его словам, за несколько часов до крушения Селиванец прислал ему видео из самолета, снятое на высоте 8,5 тысяч метров.

«Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», — сказал брат летчика.

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Он отметил, что Селиванец часто бывал в местах военных конфликтов, доставляя туда гуманитарную помощь. Брат летчика указал, что, когда он спрашивал, не страшно ли ему этим заниматься, то он отвечал, что «кому-то надо туда летать и отвозить помощь».

Ранее сообщалось, что в Судане местными сепаратистами из Сил быстрого реагирования был сбит грузовой самолет Ил-76, на борту которого находились россияне. В частности, на месте крушения были обнаружены документы главного инженера Airline Transport Incorporation FZC Виктора Гранова и Селиванеца. Посольство РФ в Судане сейчас проверяет информацию о произошедшем, но ситуация осложняется тем, что самолет упал в охваченном боями Дарфуре.