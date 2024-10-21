В ОНК сообщили об отсутствии жалоб от российского актера Ефремова на ухудшение здоровья

Общественники не получали жалоб на ухудшение здоровья от осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова. Об этом в понедельник, 21 октября, со ссылкой на председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александра Гурова. Lenta.ru

«У него все там нормально. Кто-то там, не знаю, начинает эту панику поднимать. Все у него нормально, отлично у него все», - сказал Гуров, отвечая на вопрос, поступали ли в ОНК жалобы на ухудшение здоровья Ефремова. ТАСС

Ранее некоторые Telegram-каналы и СМИ сообщили, что обострение болезни легких Ефремова может ускорить принятие решения об условно-досрочном его освобождении. Ura.Ru