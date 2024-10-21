Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство американскому беженцу Джону Энтони Роблесу, который родился в США, но после начала спецоперации на Украине стал волонтером и привозил лекарства для жителей Донбасса. RT на русском

«Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки», - говорится в указе президента о приеме в гражданство РФ и выходе из гражданства. Российская газета

О Роблесе известно, что он является этническим индейцем из США. Он перебрался в Россию еще в 1996 году, а в 2007 году получил политическое убежище, что сделало его первым американцем с таким статусом в стране. Lenta.ru