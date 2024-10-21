Раскрыты детали инцидента с девочкой-квадробером в московской кальянной

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отреагировала на видео с якобы ребенком квадробером, который сидел на поводке. Вместо ребенка квадробером оказалась 21-летняя девушка. Об этом в понедельник, 21 октября, Ярославская сообщила в своем официальном Telegram-канале.

— Выяснилось, что на видео не ребенок, а 21-летняя девушка. Мама, о которой идет речь, — её подруга. В этот момент в заведении проходили съемки промо-ролика, — написала Ярославская.

Она добавила, что все это вызвало много ненужного шума и выразила надежду, что подобные инциденты будут освещаться более ответственно.

Ранее, 18 октября, в подмосковном поселке Пироговский в Мытищах девочка-квадробер исцарапала школьницу. После этого инцидента мать пострадавшей девочки выразила надежду, что в России начнут регулировать квадробинг в общественных местах.