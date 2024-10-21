Стало известно, почему Навальная никогда не сможет стать президентом

Политическая активистка и вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия не сможет стать президентом России из-за судимости, заявил председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог Энес Караханов.

В разговоре с NEWS.ru он отметил, что также препятствием является включение Навальной Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

"Недавнее заявление Юлии Навальной о готовности баллотироваться в президенты России в случае возвращения в страну примечательно, поскольку текущая правовая ситуация создает существенные препятствия для реализации этих планов. После включения в реестр террористов и экстремистов, а также предъявления обвинений по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) ее возможности вести политическую деятельность в России серьезно ограничены", — пояснил эксперт.

Караханов напомнил, что в отношении Навальной уже вынесено решение о заочном аресте. По его словам, российское законодательство однозначно в этом вопросе — судимость за преступления экстремистской направленности не даст человеку баллотироваться в президенты. Политолог предупредил, что даже после погашения судимости в течение трех лет действует запрет на участие в выборах.

"Что касается перспектив возвращения в Россию, сама Юлия Навальная признает, что в текущих политических условиях это практически невозможно. Показательна ситуация с похоронами Алексея Навального, когда она не смогла приехать в Россию из-за угрозы ареста", — заключил Караханов.

Басманный районный суд города Москвы ранее заочно арестовал Навальную. Она также была объявлена в розыск. Навальную обвинили по статье об участии в экстремистском сообществе.