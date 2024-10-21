Останина предостерегла россиянок от браков с китайцами

Депутат Госдумы Нина Останина заявила НСН, что в России и СССР смешанные браки никогда не были под запретом. Россиянки в непростой для страны ситуации должны оставаться верными своим мужчинам, демографические проблемы Китая должны волновать только власти Китая, заявила НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат от КПРФ Нина Останина.

В связи с демографическим кризисом мужчины из Китая могут искать жен в других странах, в том числе в России, заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, сообщило издание South China Morning Post. Останина отметила, что именно поэтому демографические проблемы нужно решать на уровне государства.

«Нам надо улучшать свою демографию. Сейчас в Китае пожинают плоды политики по ограничению деторождения. Власти Китая очень озабочены сейчас ростом населения. Это еще раз говорит о том, что мы должны на уровне государства решать задачи в области демографии. У нас есть свои мужчины, которые, как мне кажется, во всех смыслах настоящие. Наши российские женщины должны понимать, что сегодня у нас ситуация не самая простая, ребята подписывают контракты, идут защищать Родину добровольцами. Это еще больше обязывает наших российских женщин оставаться верными своим мужчинам, любить наших российских мужчин», - отметила она.

При этом Останина подчеркнула, что в России смешанные браки никогда не были под запретом.

Ученый предложил китайцам искать жен в России из-за проблемы демографии

«С одной стороны, у нас такое число мигрантов, такое число смешанных браков… С другой стороны, у нас такие браки никогда не были под запретом. В СССР было очень много смешанных браков, молдаване, украинцы, грузины…Мы даже не задумывались об этом. Китай по этому пути пошел только сейчас. У нас это давно есть, но это опасная тенденция», - заключила депутат.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что подкаблучники лучше всего подходят для построения гармоничных отношений, поскольку такие мужчины не имеют проблем и комплексов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».