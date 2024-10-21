Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль расследование ситуации с появлением девочки-квадробера в кальянной в столице. Об этом она заявила в понедельник, 21 октября.

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— Да, слежу-слежу, работаем, — ответила Ярославская на вопрос журналиста РИА Новости, спросившего как идет расследование ситуации о появление девочки-квадробера в кальянной.

Инцидент произошел 20 октября. Пока мама курила кальян, девочка, одетая в костюм с маской, перчатками и хвостом, мяукала и подходила к прохожим.

Ранее девочка-квадробер исцарапала школьницу в подмосковном поселке Пироговский в Мытищах. После этого случая мать пострадавшей девочки выразила надежду на то, что в России начнут регулировать квадробинг в общественных местах.