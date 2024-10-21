«Поезд Деда Мороза» отправится в путешествие по России 19 ноября

Специальный «Поезд Деда Мороза», организованный ОАО «РЖД» с всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга, отправится в путешествие по России из Тайшета 19 ноября. В Москву поезд приедет 3 января. Об этом передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с презентации поезда.

«Поезд Деда Мороза» – это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой и дарит сказку тем, кто сам не может отправиться к нему в гости в Великий Устюг. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года. За три года он провел в пути 190 дней, проехал 78 тыс. км и побывал более чем в 170 российских городах, в некоторых по несколько раз. В этом сезоне, чтобы подарить сказку детям более чем 60 больших городов и малых населенных пунктов, он проедет еще более 30 тыс. км.

В составе поезда: «вагон-приемная» главного волшебника, вагон «сказочная деревня» для игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для проведения представлений, «вагон-лавка» с сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.