Глава многодетной семьи из Латвии Виталий Морозов на пресс-конференции ТАСС, посвященной их переезду по проекту «Многодетные деревни», рассказал корреспонденту NEWS.ru, что решил перевезти близких в Россию ради будущего детей. Мужчина подчеркнул, что важно иметь возможность говорить на родном, русском, языке без страхов.

Самый для меня главный плюс [переезда] — дети на русском языке [могут говорить]. Я не о себе беспокоился в первую очередь. Для меня в первую очередь [важно обеспечить] достойную жизнь детям на русском языке, на родном языке общаться, говорить без каких-либо страхов, — объяснил Морозов.

Семья Морозовых стала первой переехавшей в РФ по государственной программе. В рамках проекта «Многодетные деревни» реализуется указ президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке людей, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В пресс-конференции принимают участие депутат Госдумы Мария Бутина заместитель председателя Госдумы, председатель комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова. Вместе с Виталием Морозовым на мероприятие пришли его супруга Светлана и старшая дочь Анастасия.

Ранее стало известно, что многодетная семья из США получила временное убежище в Подмосковье из-за «отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей». Кроме того, супруги недовольны низким уровнем образования в США.