Сервис для многодетных семей запущен на "Госуслугах"

На портале "Госуслуг" запущен сервис оказания услуг для многодетных семей, об этом рассказали в аппарате вице-премьера - главы Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко. Особенность сервиса - услуги, которые необходимы многодетным семьям находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу "жизненной ситуации".

Уже сейчас на "Госуслугах" можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Сервис позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации об оформлении выплат, льгот и документов. Справочные сведения о мерах поддержки многодетных семей, перечне учреждений, которые принимают электронное удостоверение, и возможность оставить обратную связь о качестве услуг также представлены на единой странице "жизненной ситуации".

"Сервис "жизненная ситуация" для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале "Госуслуг". Близкие люди смогут уделить внимание друг другу вместо визитов в ведомства для оформления документов", - сказал Дмитрий Григоренко.

Перечень государственных услуг для многодетных семей, которые можно будет получить на единой странице сервиса "жизненной ситуации" в будущем планируется расширять. Например, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей.

Также появится возможность получать госуслуги, которые входят в состав "жизненной ситуации" в проактивном формате. Без дополнительных визитов и запросов можно будет получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные денежные выплаты на проезд многодетным семьям.

Кроме того, многодетным семьям будут приходить адресные уведомления. Например, при получении полиса ОМС, придет уведомление о необходимости прикрепления ребенка к поликлинике.

Расширится и перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения "Госуслуги".

Программа по применению QR-кода для подтверждения статуса многодетной семьи началась с предоставления льгот на посещение музеев. В будущем она будет расширена на другие учреждения культуры, например, театры. А также зоопарки и дополнительные государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг.

Например, можно будет оформить льготный абонемент для посещения ребенком учреждений дополнительного образования, физкультурно-спортивных организаций, а также получить скидки на железнодорожные и авиабилеты.

Кроме того, воспользоваться электронным удостоверением многодетной семьи уже возможно для оформления карты лояльности в некоторых торговых сетях.

Объединение государственных услуг по принципу "жизненных ситуаций" представляет собой модели наиболее распространённых событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 15 федеральных "жизненных ситуаций" на порталах госуслуг и "МСП.РФ".