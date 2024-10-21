Навальная заявила о президентских амбициях

Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия в интервью ВВС допустила, что может вернуться в Россию. Она подчеркнула, что в этом случае выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства.

Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидаткой в президенты, — сказала Навальная.

При этом она добавила, что ее возвращение не состоится при действующей в РФ власти. Юлия напомнила, что в России она заочно арестована по делу об участии в экстремистской организации.

В июле Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Навальную. Женщину также объявили в розыск. Адвокаты вдовы оппозиционера пытались обжаловать решение, однако Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца. Отсчет начнется с момента экстрадиции Навальной в Россию или с момента задержания ее на территории государства. Как считает адвокат Сергей Жорин, Интерпол вряд ли включит вдову Навального в свою базу розыска, выдать ее РФ сможет только дружественная страна.

Кроме того, в июле Навальная пополнила реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Решение о внесении ее в этот список было принято после высказываний в соцсети X.