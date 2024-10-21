Вооруженные силы России до сих пор не наносят удары по Верховной раде Украины, поскольку это «наше культурное наследие», заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, у Москвы на такое не поднимется рука.

Это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше, — объяснила Симоньян.

Она подчеркнула, что Россия с Украиной являются одним народом, однако Украина этого никак не понимает. Симоньян считает, что ни один нормальный человек не станет бомбить дачу, на которой он вырос и куда в детстве ездил с дедушкой.

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Мы должны из-за ваших подлых рож разнести свои собственные памятники, свои собственные культуры и истории? Это было бы смешно, — заключила журналист.

Ранее Симоньян назвала политику президента Украины Владимира Зеленского «отчаянием лошары». Она ответила на вопрос политолога Дмитрия Куликова, не является ли наглостью, что глава государства «раздает задания» союзникам, а сам он будет называться победителем, поскольку «план победы» принадлежит ему.