В Саратове "принцессой цирка" выбрали 16-летнюю гимнастку

В Саратове в 10 раз прошел единственный в мире фестиваль женского циркового искусства "Принцесса цирка". Гран-при и корону принцессы получила 16-летняя гимнастка из Подмосковья.

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В конкурсной программе артистки из 13 стран мира представили более 20 номеров во всех цирковых жанрах: от дрессуры и клоунады до воздушной гимнастики.

Одним из самых запоминающихся стало выступление гимнастки на корд-де-пареле (вертикально закрепленном канате) Алисы Вардосанидзе "Мелодия судьбы".

В прошлом году девушка уже завоевала один из главных призов на детском цирковом фестивале "На языке мира" в Туле, а теперь сумела выделиться даже на фоне суперпрофессиональных и взрослых коллег. Примечательно, что на фестивале "Принцесса цирка" не в первый раз победительницей признают артистку, которая сумела представить не только технически сложный, но еще и хорошо драматургически выстроенный цирковой номер. Зрители увидели в выступлении Алисы целую историю молодой девушки, которая была рассказана под музыку танго "Утомленное солнце" и мелодии военных лет.

Вторые награды фестиваля - золотые короны получили американо-тайванский дуэт гимнасток "Luna girls duo" и российские воздушные гимнасты под руководством Ярославны Водяник.

Среди других призеров фестиваля артистки из России, Чехии, Казахстана и Вьетнама.

Фестиваль принцесса цирка проводится в Саратове с 2005 года. С 2016 года этот праздник циркового искусства стал международным, а с 2022 года еще и ежегодным.