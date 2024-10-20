Милонов объяснил разницу между движением чайлдфри и монашеством

Монашество нельзя рассматривать как движение чайлдфри. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

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Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Русская православная церковь поддержала инициативу, но подчеркнула необходимость доработки документа, так как может возникнуть риск запрета на распространение информации о монашеском образе жизни, который предполагает отказ от деторождения.

— Честно говоря, ни разу не видел, чтобы Русская православная церковь пропагандировала бы монашество. Монашество — это путь аскезы, путь испытаний, путь отказа <...> Конечно, это никаким образом не является движением чайлдфри, — сказал Милонов.

Он отметил, что не видит угрозы для церкви в новом законопроекте и уточнил, что он не затрагивает тех, кто выбирает «путь внутренней аскезы», передает издание «Подъем».

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что в случае принятия закона о запрете чайлдфри общество столкнется с доносами на бездетных людей. В связи с этим она рекомендовала перед принятием подумать о том, как новый закон скажется на гражданах.