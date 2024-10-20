Джоан Роулинг рассказала, от какого титула отказалась дважды

Джоан Роулинг, автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере, рассказала, что уже дважды отказывалась от титула пэра. Об этом пишет Daily Mail.

В середине октября 2024 года компания YouGov провела опрос, согласно которому около 40% британцев поддержали бы возможное присвоение Роулинг титула пэра. Кроме того, экс-министр бизнеса и торговли Кеми Баденок заявила, что предложила бы Роулинг пэрство.

«Я уже дважды отказывалась от пэрства, один раз при лейбористах и ​​один раз при тори. Если бы мне предложили пэрство в третий раз, я бы все равно не приняла его», — отметила писательница.

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 млн экземпляров.