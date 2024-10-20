В России участились случаи школьных отравлений

С 1 сентября массовые отравления детей из-за нарушений в образовательных учреждениях зафиксированы минимум в шести регионах. Пострадало несколько сотен человек, пишут «Известия».

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Инциденты произошли в учебных заведениях Тамбовской области, Коми, Якутии, Камчатки, а также в Чите и Екатеринбурге.

В середине октября стало известно об отравлении и госпитализации 34 учеников и преподавателя в школе №1 города Елизово на Камчатке. Выяснилось, что они ели блинчики с ветчиной и рыбные пельмени. После этого у них появились резкие боли в животе, рвота, диарея и высокая температура.

В середине октября в школе №79 Екатеринбурга после обеда в школьной столовой отравились 32 человека. Учеников перевели на дистанционное обучение.

По статистике Роспотребнадзора за 8 месяцев 2024 года произошел 21 подобный случай. В «Народном фронте» говорят, что родители чаще всего жалуются на плохую организацию питания, некачественную еду и однообразное меню.

Зачастую поставщики продуктов питания пытаются сэкономить на производстве, в результате чего существенно страдает качество школьного питания.

Эксперты полагают, что контроль над качеством школьной еды должны ужесточить власти регионов. Кроме того, важный фактор — внимание родителей.

В начале года «Народный фронт» и Минпросвещения создали Координационный совет, в который вошли родители из каждого региона. Они проверяют длительность перемен, процесс накрытия столов и другие факторы, связанные с питанием. Уже проверено 30% школ во всей стране.