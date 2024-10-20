Венедиктов* вновь оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Бывший главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом) второй раз получил штраф за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным инстанции, Венедиктов публиковал в своем телеграм-канале материалы без маркировки иноагента.

При этом сумма штрафа в материалах дела не названа. Однако наказание, предусмотренное данной статьей, подразумевает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В прошлый раз Черемушкинский суд Москвы уже выписывал журналисту штраф за то же самое нарушение. При этом российское законодательство подразумевает, что привлечение человека к ответственности за неисполнение обязанностей иноагента два раза за год может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Ранее следователи объявили в розыск певицу Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка (признана в РФ иноагентом), по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Она дважды привлекалась к административной ответственности за несоблюдение своего статуса в связи с тем, что распространяла сообщения без указания на принадлежность к иностранному агенту.