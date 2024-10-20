Актер Ефремов может выйти из колонии к Новому году

Из-за болезни актер Михаил Ефремов может выйти из колонии до Нового года. У артиста серьёзно обострилась болезнь лёгких, ему сложно разговаривать, и это может стать «сопутствующим условием к освобождению по УДО», сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в целом медики оценивают состояние актёра как удовлетворительное, но он жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать.

Защита Ефремова полагает, что «есть риск развития дыхательной недостаточности или лёгочной инфекции». В ОНК считают, что подобное заболевание может стать «сопутствующим условием к освобождению по УДО».

Адвокаты намерены подать прошение о досрочном освобождении в ближайшее время, чтобы актёр смог вернуться к семье в декабре и пройти комплексное обследование в клинике. Уже собраны все необходимые медицинские справки.

В Белгородской колонии артиста лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронхорасширяющими препаратами. Для прохождения КТ актера могут вывезти в государственную клинику.