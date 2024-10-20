Михалков оценил роль спецоперации для РФ и ее элиты

Спецоперация позволила гражданам РФ осознать угрожающую силу «разъедающего» влияния недружественных государств и понять, что интересы родины должны быть на первом месте. Такое мнение высказал режиссер Никита Михалков.

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Спектакль театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» в пятницу, 18 октября, впервые представили в Сочи. В субботу, 19 октября, в кулуарах Зимнего театра журналисты задали артисту вопросы о сегодняшней ситуации в России.

— СВО нам Бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого. Если бы спецоперации не было, то разъедание происходило бы в элите, продолжалось. И мы бы его не замечали до того момента, пока бы не оказались уже в пропасти, — заявил он.

Знаменитость подчеркнул, что для каждого россиянина первостепенными должны быть интересы своей страны, передает РИА Новости.

— Считаю, что имеется один принцип сегодня: интересы своей страны ставить выше всех интересов всех остальных во всем мире, — сказал Михалков.

В июле Никита Михалков заявил, что в РФ готовится госпереворот. Об этом он рассказал в эфире своей программы «Бесогон». По его словам, бывшие депутаты Госдумы пошли против действующей власти и даже не скрывают этого.