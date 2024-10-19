Жителей Сочи предупредили о снегопадах и выходе рек из берегов

До завтрашнего вечера в городе ожидаются ливни с грозами и градом, сообщили в пресс-службе мэрии.

На больших и малых реках не исключены подъёмы уровня воды вплоть до негативных отметок, также вероятны оползни.

«Все городские системы работают в штатном режиме. Локально действуют бригады и техника. Жители, гости курорта, а также все организации предупреждены о непогоде», — добавили чиновники.

Международный аэропорт Сочи на фоне непогоды пока работает штатно.Международный аэропорт Сочи на фоне непогоды пока работает штатно.