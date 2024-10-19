Жителей Сочи предупредили о снегопадах и выходе рек из берегов

Жителей Сочи предупредили о снегопадах и возможном выходе рек из берегов
До завтрашнего вечера в городе ожидаются ливни с грозами и градом, сообщили в пресс-службе мэрии.
На больших и малых реках не исключены подъёмы уровня воды вплоть до негативных отметок, также вероятны оползни.
«Все городские системы работают в штатном режиме. Локально действуют бригады и техника. Жители, гости курорта, а также все организации предупреждены о непогоде», — добавили чиновники.
Международный аэропорт Сочи на фоне непогоды пока работает штатно.Международный аэропорт Сочи на фоне непогоды пока работает штатно.