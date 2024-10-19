Умер актер из "Одессы-мамы" и "Нюхача" Николай Седнев

17 октября ушел из жизни Николай Седнев, советский и украинский актер кино и сериалов, режиссер, сценарист и писатель.

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Седнев родился в 1951 году. Окончил студию киноактера при Одесской киностудии, а в 1987-м - факультет кинорежиссуры КГИТИ имени Карпенко-Карого.

Снимался с конца 1990-х, на актерском счету - украинские, российские и совместные проекты: "Нюхач", "Пляж", "Одесса-мама", "Заяц, жареный по-берлински", "Стреляй, немедленно!", "Дружная семейка" и другие. Ряд проектов поставил по своим сценариям как режиссер. Автор романа "В окрестностях Милены" - книга вошла в лонг-лист российского "Букера".

О кончине артиста в соцсети сообщили его коллеги - без деталей.