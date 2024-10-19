В Запорожье назвали условие для запуска ЗАЭС

Запуск Запорожской атомной электростанции возможен при условии, если фронт отодвинут на 40 км от городов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС. Работу объекта приостановили из-за угрозы со стороны ВСУ.

Я могу с уверенностью сказать, что запустить станцию мы сможем, если до нас не будут добивать хотя бы из ствольной артиллерии, а это значит 40 км от города Марганец и города Никополь. Потому что Caesar и M-777 как раз бьют стволами на это расстояние, — объяснил Балицкий.

Губернатор Запорожья уточнил, что есть и другие виды вооружения, которые смогут преодолеть данное расстояние. Однако, пока не будет устранена угроза, мер предпринимать не будут. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию. Оборудование обслуживается согласно регламентам и при строгом контроле норм радиационной и ядерной безопасности.

Балицкий: ядерного взрыва при ударе ВСУ по ЗАЭС не будет, но заражение возможно

Ранее Балицкий заявлял, что Вооруженные силы Украины не смогли разрушить защитный контур Запорожской АЭС. Однако на территории станции «выбита вся периферия», по которой объект должен отводить электроэнергию. Власти региона приняли все необходимые меры для защиты ЗАЭС.