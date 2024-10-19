В Абхазии закрыли выставку с портретом Басаева

Государственный музей Абхазии закрыл свою выставку, в рамках которой был представлен портрет боевика Шамиля Басаева с надписью «Герой Абхазии», по распоряжению Министерства обороны республики Владимира Ануа.

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Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, министр посетил выставку, посвященную Героям Абхазии, и заметил, что среди командиров и защитников Апсны были выставлены фотографии Шамиля Басаева, который своими действиями и заявлениями «запятнал» высокое звание «Герой Абхазии».

В результате Ануа предложил внести необходимые изменения в экспозицию.

— Считаем целесообразным напомнить, что герой — это выдающийся своей храбростью, доблестью человек, самоотверженно совершающий подвиги. Эти черты должны быть свойственны человеку не только в период войны, но и в мирное время, — написано на сайте ведомства.

Государственный музей Абхазии не первый раз приостанавливает выставку из-за портрета Басаева. В конце сентября представители российского посольства в Сухуме сообщили, что демонстрация портрета террориста и боевика недопустима. В ответ на это владельцы площадки пообещали в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию.