Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

Глава МВД России Владимир Колокольцев, отвечая на вопрос ТАСС о возможности возвращения пива на стадионы, предложил альтернативу в виде "полезных напитков", при этом указал, что не полиция принимает решение насчет продажи пива на стадионах - она лишь может высказывать соображения.

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"Где пиво и где МВД? Какое мы отношение имеем к пиву?" - с улыбкой поинтересовался Колокольцев в ответ на вопрос ТАСС, может ли вернуться пиво на стадионы, и если да, то когда и при каких условиях. "Мы по пиву и по другим подобным случаям высказываем свои соображения, сообразуясь с криминальной обстановкой, с другими факторами. И руководствуемся только одним принципом: обеспечение правопорядка во время проведения спортивных мероприятий, обеспечение безопасности наших сограждан, которые пришли смотреть на прекраснейшее зрелище на спортивном стадионе", - объяснил министр позицию МВД.

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Колокольцев обратил внимание, что в министерстве "очень далеки от запретительных или разрешительных [мер], тем более связанных с пивом".

"Мы вообще все ведем здоровый образ жизни. Я понимаю - чай попить, морс попить. Иногда - бокал шампанского на Новый год", - высказал он свое мнение.

На вопрос, стоит ли продвигать на стадионах условный лимонад вместо пива, министр ответил:

"[Есть] нормальные напитки, они полезны для организма. А пиво - это на любителя".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ранее сообщил ТАСС, что авторы законопроекта о возвращении продажи пива на стадионах возобновили работу по данному вопросу.