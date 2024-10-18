В Курской области с ферм сбежали сотни свиней

В приграничье Курской области с ферм и свинокомплексов сбежали сотни свиней. Видео с бегающими вдоль дороги животными опубликовал местный портал 46ТВ.

Отмечается, что сотни свиней заметили в Кореневском районе. На кадрах можно увидеть сотни свиней, которые бегают вдоль дороги и мешают движению машин. По словам очевидцев, животные разгромили местность и «перерыли обочину».

Автор видео считает, что они собрались в данном месте из-за кукурузного поля. Предполагается, что этих свиней не успели эвакуировать после нападения ВСУ на регион.