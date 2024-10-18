ФНС арестовала счет актера из "Москва слезам не верит" Бородянского

Налоговики заблокировали счет актера, сценариста, режиссера и продюсера Александра Бородянского.

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У Бородянского очень впечатляющая фильмография, в его сценарном списке - "Афоня" Данелии (снялся в ленте и как актер), "Дамы приглашают кавалеров", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", советско-польская комедия "Дежа вю" и масса других. Сыграл, помимо прочего, одного из друзей Гоши ("он же - Гога") в "Москва слезам не верит".

По информации Mash, счет кинематографиста заблокировали приставы по запросу московской налоговой - "до погашения задолженности". При этом, согласно ресурсу ФНС, никаких долгов у Бородянского нет: в комментарии каналу артист пояснил, что инцидент мог произойти из-за дочери сценариста, "которая не платит коммуналку за квартиру", оформленную на отца.

Ресурс отмечает, что некоторое время назад московский суд уже взыскивал с Бородянского долги по ЖКХ.