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Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Дизайнер Артемий Лебедев передал привет «жалким латышским чиновникам» в ответ на решение о запрете на въезд в Латвию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лебедев иронично прокомментировал запрет на въезд в Латвию
© РИА Новости

Глава МИД Латвии Байба Браже 18 октября объявила, что Лебедеву и комику Валерию Пономаренко запретили въезд в республику. Запрет введен на неопределенный срок. 

Портал Delfi сообщал, что в ноябре у Пономаренко были запланированы два концерта в Латвии. Лебедева издание назвало «скандальным дизайнером, выражавшим симпатии к российской власти». 

«Зая, сегодня интересный день - мне запретили въезд в Латвию! Вот она - сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!» - так это прокомментировал Лебедев.
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