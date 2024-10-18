Лебедев иронично прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Дизайнер Артемий Лебедев передал привет «жалким латышским чиновникам» в ответ на решение о запрете на въезд в Латвию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава МИД Латвии Байба Браже 18 октября объявила, что Лебедеву и комику Валерию Пономаренко запретили въезд в республику. Запрет введен на неопределенный срок.

Портал Delfi сообщал, что в ноябре у Пономаренко были запланированы два концерта в Латвии. Лебедева издание назвало «скандальным дизайнером, выражавшим симпатии к российской власти».