Юристы Мизулиной приобщили к делу Лебедева еще два видео

Юристы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной приобщили еще два видео, опубликованных на канале дизайнера и блогера Артемия Лебедева во «ВКонтакте», к иску о защите чести и достоинства. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью Юрию Дудю* (включен в реестр иноагентов). По словам блогера, он «не борется с женщинами». При этом Лебедев признал, что у них с Мизулиной разные взгляды, и заверил, что будет бороться с ее общественной деятельностью. Глава Лиги безопасного интернета отказалась принимать извинения Лебедева и обратилась в суд.

По словам адвоката дизайнера Калоя Ахильгова, помимо интервью с Дудем*, истцы приняли решение приобщить еще два видео.

«Истцы решили уточнить исковые требования, приобщив к исковому заявлению с канала в ВК Артемия Лебедева еще две копии новых видео, которые, по их мнению, порочат честь и достоинство их доверителей. В ближайшее время мы изучим новые видеоролики и выскажем уже после этого свое отношение к новым вводным от наших процессуальных оппонентов», - заявил адвокат.

Он отметил, что Лефортовский суд Москвы приобщил эти ролики и перенес заседание по иску на 31 октября.

В свою очередь Telegram-канал Baza уточнил, что к делу были приобщены два видео со встреч Лебедева со студентами, на которых он высказывался о главе Лиги безопасного интернета, критикуя ее.

*Включен в реестр иностранных агентов.