В Госдуме поддержали новое увлечение российских зумеров – монастыринг

Сегодня среди представителей поколения Z – набирает популярность так называемый монастыринг. Это новое увлечение молодежи, которая начинает уходить в монастыри на время из-за усталости и эмоционального выгорания. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с 360.ru поддержал этот тренд, отметив, что про него можно делать интересные передачи.

Уходом в монастыри и жизнью там, как правило, в течение трех-четырех недель молодые люди стали заменять психологов. Милонов назвал это правильным выбором и очень хорошим увлечением.

«Я всецело поддерживаю. Просто надо об этом говорить. Можно было бы даже сделать какую-нибудь передачу хорошую, шоу, как это там происходит», — считает депутат.

Опыт жизни в монастыре он назвал интересным даже для тех людей, которые не планируют связывать свою жизнь с верой. В целом сегодня люди живут в обществе, одержимом поиском экстраудовольствий. На этом фоне путь аскезы и обращение к душе – это очень хороший выбор, заключил парламентарий.

До этого выяснилось, что сегодня более половины зумеров в России живут за свой счет. Порядка 74% зумеров работают, из них 43% заняты в офисе. Почти треть молодых россиян работают по гибридному графику, и 28% — удаленно.