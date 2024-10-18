Названа причина смерти бывшего главы ФМС Ромодановского

Бывший директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский был тяжело болен, у него не выдержало сердце. Об этом заявил газете «Известия» осведомленный источник.

Сегодня стало известно, что руководивший ФМС с 2005 по 2016 год Константин Ромодановский скончался ночью в возрасте 67 лет.

По словам осведомленного источника, у Ромодановского была тяжелая форма диабета, он также имел проблемы с алкоголем.

«Здоровье Ромодановского подкосило и задержание по делу о взятке его сына. У него не выдержало сердце», - добавил источник издания.

В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего главу следственного управления СК России по СЗАО Сергея Ромодановского. Ему вменялись организация преступного сообщества, получение взятки, фальсификация доказательств, незаконное задержание или заключение под стражу, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, напоминает «Пятый канал».