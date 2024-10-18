Рожденному в аэропорту Антальи младенцу оформили гражданство РФ

Российское гражданство уже оформили для ребёнка, которого родила и оставила в туалете аэропорта Антальи россиянка. Ситуацию с младенцем, который смог выжить в таких обстоятельствах, держит на контроле уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Мы направили запросы в профильные ведомства Российской Федерации по вопросу дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетней», — сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Ребёнка поместили в медицинское учреждение в Турции, в генконсульстве России в Анталье младенцу оформлено гражданство Российской Федерации. В свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, рассказали там.