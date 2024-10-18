Умер бывший глава ФМС Константин Ромодановский

Бывший директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский скончался в возрасте 67 лет. Об этом пишет ТАСС.

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По словам источника издания в окружении Ромодановского, смерть наступила сегодня.

«Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью», - пояснил он, не уточнив причину смерти.

Кандидат юридических наук Константин Ромодановский возглавлял миграционную службу с 2005 по 2016 год. Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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