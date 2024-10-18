Россия и Китай могут увеличить срок безвизового пребывания

Россия и Китай обсуждают возможность увеличения срока безвизового пребывания туристов до 21 календарного дня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Российской газете». По ее словам, также российская сторона добивается сокращения порога минимального состава туристической группы до трех человек.

В настоящее время по линии Минэкономразвития России с китайскими партнерами прорабатывается возможность сокращения порога минимального состава туристической группы до трех человек и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства до 21 календарного дня, — сказала она.

Захарова напомнила, что Россия и Китай в 2013 году заключили Соглашение об облегчении поездок граждан, которое предусматривает упрощенный порядок оформления виз. Кроме того, с 2023 года туристы из КНР могут воспользоваться единой электронной визой, которая дает право на пребывание на территории РФ в течение 16 дней. При этом визы сроком до шести месяцев выдаются гражданам КНР в том случае, если они подтвердили бронь места в гостинице, добавила дипломат.

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее туроператор-партнер «Библио-глобус» ранее предложили упростить визовый режим с индийским Гоа. Они направили соответствующее обращение в Минтранс и Минэкономики. Компании попросили рассмотреть варианты от полной отмены до 30 дней при прибытии прямым рейсом до оформления в аэропорту.