Экс-ведущая «России 1» обжаловала статус иноагента

Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала в Замоскворецком суде Москвы статус иностранного агента. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщают представители суда.

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Дату заседания не назначили, передает РИА Новости.

26 июня Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую «России 1» Фариду Курбангалееву*. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ.

Курбангалеева* была объявлена в международный розыск 9 октября. Отмечается, что уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.

Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск

15 сентября стало известно, что певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов. Отмечается, что певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что она открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников.

* Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов и выполняющие функции иноагента.