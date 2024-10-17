Супруга Ливанова заявила об отсутствии у актера онкологии

Информация в СМИ об обнаружении у народного артиста РСФСР Василия Ливанова онкологии не соответствует действительности, рассказала супруга актера Елена Ливанова. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Накануне в СМИ появились публикации о том, что медики якобы обнаружили у Ливанова опухоль в районе малого таза.

«К счастью, Василий чувствует себя хорошо и потихоньку восстанавливается. Он лечится на дому. А по поводу сообщений об онкологии ничего сказать не могу. Не понимаю, почему об этом пишут. Советую не верить этим слухам», — подчеркнула его супруга.

Василия Ливанова выписали из больницы

Ранее сообщалось, что легендарного актера Василия Ливанова выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение. О госпитализации артиста стало известно в конце сентября.