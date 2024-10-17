Стало известно, сколько россиян выступают за льготы отцам-одиночкам

Большинство россиян (89%) считают, что нужно уравнять в правах отцов-одиночек и матерей, следует из результатов опроса KP.RU. По словам респондентов, у любого одинокого родителя должны быть одинаковые льготы.

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Если отец-одиночка работает, воспитывает для общества нормальных людей, содержит их, не пьянствует, то он должен иметь право на досрочный выход на пенсию, — поделилась участница опроса.

По данным издания, намного меньше людей (10%) высказали мнение, что нельзя уравнивать в правах одиноких матерей и отцов. Они отметили, что отцы только воспитывают детей в отличие от матерей, которые тратят здоровье на беременность и роды.

Разница безусловно есть, пониженный пенсионный возраст многодетным мамам логичен — здоровье после многочисленных родов полностью не восстановить, отцам же рожать не приходится, — добавил респондент.

В опросе поучаствовали 4,8 тысячи человек.

Ранее большинство россиян признались, что не тратят деньги на обеды во время работы. Так, 39% опрошенных граждан берут еду из дома. Всего 5% тратят на обеды от тысячи рублей. Россияне, которые не покупают еду на работе, выбрали вариант «Беру с собой еду из дома и скромно ем из контейнера». 24% респондентов заявили, что тратят на эти цели 300 рублей и меньше.