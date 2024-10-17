Жители российского курорта оказались под угрозой лишиться квартир

Жители Сочи рассказали, что из-за строительства гостиницы на многоквартирных домах вокруг начали появляться трещины. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Речь идет о гостиничном комплексе Cosmos Selection Green Residence на Новороссийском шоссе, стройка которого началась в сентябре. Сразу после начала стройки земля у дома 14 на улице Дорога на Большой Ахун начала сдвигаться, а на здании появились трещины от двух до 12 сантиметров. Жители российского курорта заменяют просадку грунта каждый день, по их словам, он проседает на расстояние до сантиметра за четыре дня.

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Дом 16 по этой же улице уже признали аварийным, в нем выпали стекла, потрескались стены, а жильцы лишились квартир. Жители дома 14 опасаются, что им грозит та же участь.

Ранее хозяин частного дома в Еманжелинске Челябинской области, затопленного паводком минувшим летом, остался без компенсации. Официальной причиной оказалось то, что постройка была очень старой и в ней давно не проводился капремонт.