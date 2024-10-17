Выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин признался, что уже в начале морского путешествия на Шантарские острова он заметил проблемы с лодкой. По словам сына погибшего Сергея Пичугина, Михаил тогда находился у штурвала и его начал беспокоить нагревающийся мотор, но на тот момент проблему удалось устранить. 9 августа Михаил с братом и 15-летним племянником вышли на катамаране "Байкат" от мыса Перовского в сторону города Охи через Сахалинский залив. Вскоре связь с ними пропала.

Как рассказал сам Михаил, позднее у лодки "открутились" якоря, сломались мотор и весла, поэтому управлять ей стало невозможно. "Когда якоря потеряли, мы набор ключей привязали, аккумулятор сбросили. Чтобы не сильно утаскивало. Потом все это дело оторвалось и потащило", - поделился он в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

Дрейфующую в Охотском море лодку удалось обнаружить лишь в ночь с 14 на 15 октября - спустя 67 дней. Ее заметили рыбаки супертраулера "Ангел". Единственным выжившим человеком оказался Михаил Пичугин, его старший брат и племянник погибли от истощения. Сам Михаил был крайне истощен - за время дрейфа похудел на 50 кг. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние оценивается как удовлетворительное. У него переохлаждение и обезвоживание.

Пичугины пересекли российскую границу, дрейфуя в Охотском море

Впервые после своего чудесного спасения Михаил поделился шокирующими откровениями о тех страшных днях.