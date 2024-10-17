Дикое животное запуталось в проволоке на дереве в Москве

В Москве в проволоке на дереве запутался дикий енот, пишет 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города. На место уже выехали спасатели.

По данным издания, животное застряло около Аминьевского шоссе.

Ранее еноты по кличкам Ракета и Кнопочка совершили побег из антикафе «Енотопия» в Барнауле, рассказали представители заведения. Один из зверьков сумел открыть вентиляцию, по которой животные вместе и сбежали. Владельцы антикафе отметили, что они не находили себе места. Сотрудники обратились к жильцам многоквартирного дома, в котором расположено антикафе, с просьбой сообщать любую имеющуюся информацию о пропавших енотах.

До этого жительница Междуреченска в Кемеровской области обнаружила в своей квартире дикого енота и побоялась сама выгнать животное на улицу, сообщили в пресс-службе МЧС России. На помощь женщине приехали огнеборцы ведомства. Спасатели благополучно поймали зверя, после чего передали его натуралистам. Ведомство также опубликовало кадры работы спасателей.

В мае енот по имени Славик из Абрау-Дюрсо, которого оставил хозяин, поселился у волонтера в Анапе. В 2023 году животное обитало в заброшенном сарае, его спасли местные жители.