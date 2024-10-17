В СПЧ высказались о сроках возможного УДО Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание в колонии за совершение ДТП с летальным исходом, уже давно полагается условно-досрочное освобождение (УДО), сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Так, о сроках возможного УДО правозащитница высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

«Я посчитала, ему давно УДО полагается. То есть он уже сейчас может освободиться. Непонятно, почему затягивали с этим. Либо же он обращался, но ему отказывали. Он приговорен был в 20-м году к 7,5 годам. Минимальный срок для подачи УДО в его случае составляет не меньше половины срока наказания. Он их отбыл. От 7,5 половина наказания — это 3 года и 8 месяцев. Он сидит больше 3 лет 8 месяцев», — рассказала Меркачева.

Также правозащитница отметила, что при принятии решения об УДО суд будет учитывать резко ухудшившееся состояние актера.

«Суд учитывает несколько обстоятельств. Естественно, обязательно учитывается характеристика, которую из колонии подают. Учитывают: человек раскаялся, не раскаялся. Суд может учитывать обращение потерпевших. И он учитывает обязательно здоровье. То есть все в совокупности является основанием для того, чтобы судья принял то или иное решение», — перечислила она.

Я считаю, что в случае с Михаилом Ефремовым нет никаких препятствий для того, чтобы его освободить [по УДО]

Ранее стало известно, что состояние актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии, резко ухудшилось. У артиста случилось обострение хронической обструктивной болезни легких — он с трудом дышит и почти не может разговаривать. Информацию об этом подтвердил адвокат Ефремова.