УФСИН России по Белгородской области заявило, что состояние здоровья отбывающего наказание в колонии актера Михаила Ефремова не ухудшилось, как об этом заявляют в некоторых СМИ. ТАСС

«Без отрицательной динамики. Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей», — сказали в ведомстве. Газета.Ru

Накануне SHOT сообщал, что Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Российская газета