Более двух тысяч нелегальных мигрантов выдворят из России

В Москве в рамках второго этапа операции «Нелегал-2024» выявлено около 13 тысяч нарушений миграционного законодательства, более двух тысяч мигрантов выдворят из страны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, более 10 тысяч иностранных граждан привлечены за нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации.

«Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более двух тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортировано – 12», - пояснили в полиции.

При этом возбуждено 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции.

По оценке Росстата, в 2023 году в Россию приехали 560,4 тысячи человек - на 23 процента меньше, чем в 2022-м. Это минимальный показатель притока мигрантов с 2013 года. На мужчин пришлось 55 процентов миграционного потока, на женщин - 45 процентов.

Эксперты Росстата пришли к выводу, что среднестатистический мигрант в РФ - это женатый уроженец Таджикистана трудоспособного возраста со средним образованием. Демограф Алексей Ракша объяснил, что такие показатели отражают специфику рынка труда: в РФ сформировался запрос на низкоквалифицированных иностранных работников - курьеров, дворников.