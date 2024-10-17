Росздравнадзор ответил на данные о нехватке аналогов «Оземпика» в аптеках

Информация о том, что в аптеках России не хватает препарата «Семавик» — самого популярного отечественного аналога датского «Оземпика», который используется в качестве средства для снижения массы тела, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Росздравнадзоре. Lenta.ru

«Поставки препаратов продолжаются, остатки в аптеках, в случае необходимости, оперативно пополняются дистрибуторами», - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика» — препарата «Семавик» от «Герофарма». RT на русском