Бежавшая из Латвии семья захотела жить в России

Бежавшая из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения семья планирует жить в Смоленской области. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

«Уже завтра у семьи Морозовых начнется новая жизнь. Предстоит еще один переезд, в Россию. При содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнет новую жизнь в Смоленской области», — сказано в сообщении.

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Как информирует телеканал, многодетную семью встретили в Минске, познакомили с городом, устроили экскурсию на кондитерскую фабрику. Также белорусские СМИ уточнили, что пара с десятью детьми возвращается в Смоленскую область, где проживали их предки. В Латвии у семьи остался еще один сын, ему 20 лет. Остаться в Риге его «заставила любовь».

Накануне в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета уточнили, что Минск спас многодетную семью из Латвии от преследования властей прибалтийской республики, позволив укрыться на территории Белоруссии. В госслужбе отметили, что семейная пара с детьми решила покинуть страну из-за дискриминации русских в Европейском союзе.