«В Камчатском крае подписано постановление главы региона, которым вводится запрет на осуществление трудовой деятельности иностранными работниками в 2025 году», – уточнили в регионе. Известно, что ограничения будут распространяться на тех мигрантов, которые работают по патенту. Если же иностранец прибыл для работы на Камчатку из Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии, то на него эта мера распространяться не будет. Среди 15 сфер, в которых запретили работать мигрантам: сбор и заготовка пищевых и лесных ресурсов, производство детского питания и диетических пищевых продуктов, производство безалкогольных напитков, обеспечение электрической энергией, газом, паром, деятельность туристических агентств и прочих организаций, которые предоставляют услуги в сфере туризма, деятельность по обеспечению безопасности и проведения расследования, в сфере образования, деятельность библиотек и архивов, работа в такси и на арендованных легковых автомобилях с водителем. Ранее стало известно об ужесточении Уголовного кодекса для мигрантов. Его анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, принятие законопроектов будет способствовать противодействию незаконной миграции. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин