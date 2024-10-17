СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья осужденного Ефремова

Telegram-канал SHOT сообщает, что у отбывающего наказание в ИК-4 под Белгородом актера Михаила Ефремова резко ухудшилось состояние здоровья. По данным канала, у артиста обострилось хроническое заболевание.

Как пишет SHOT, Ефремову необходимо посещать врача каждый день, чтобы контролировать состояние. По информации канала, из-за проблем со здоровьем актер бросил курить.

Весной StarHit со ссылкой на подругу Михаила Ефремова Татьяну Беркович сообщил, что здоровье артиста подорвано тяжелейшей хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Как рассказала Беркович, у артиста выпали зубы. Сам осужденный актер не комментировал данную информацию.

8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров, он умер в больнице. Актер получил 7,5 года колонии.