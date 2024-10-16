Умер народный артист Ринат Тазетдинов

Народный артист Татарстана и России Ринат Тазетдинов ушел из жизни в Казани на 87-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. Об этом пишет РИА «Новости».

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Прощание с Тазетдиновым состоится 18 октября в 10.00 в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала. Причины смерти не называются.

«Театральное искусство Республики Татарстан глубоко скорбит. Сегодня ушел из жизни народный артист Республики Татарстан и России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии имени М. Салимжанова Тазетдинов Ринат Арифзянович», — заявили в театре.

Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна Дрожжановского района Татарской АССР. В 1961 году окончил Московское театральное училище имени Щепкина. В том же году поступил в труппу Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.

В постпредстве Татарстана в Москве заметили, что Тазетдинов за более чем 60 лет работы создал на сцене свыше 100 разноплановых, разнохарактерных образов.

Среди знаковых спектаклей, в которых он играл, «Антоний и Клеопатра», «Тартюф», «В ночь лунного затмения», «Мы ухо­дим, вы остаетесь», «Жизнь есть сон», «Три аршина земли», «Вот так случилось».