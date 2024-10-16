С 2026 года абитуриенты педвузов будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что с 2026 года абитуриенты педагогических вузов будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не будет, ряд изменений запланирован на 2026 год.

"Для поступления на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя", - пояснил Фальков.

Он напомнил, что сегодня на педагогические специальности можно поступать с ЕГЭ по обществознанию, однако с 2026 года абитуриент должен будет сдавать ЕГЭ по тому предмету, который он будет преподавать.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выплачивать по 4 млн рублей школьникам и студентам за победу в международных научных олимпиадах.