Семье растерзанной львами сотрудницы парка окажут помощь

Семье растерзанной львами сотрудницы сафари-парка «Тайган» в Крыму будет оказана помощь. Об этом агентству Олег Зубков.

«Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе, с организацией похорон», — сказал он.

Инцидент произошел в среду, 16 октября. Работница зоопарка Леокадия Перевалова зашла в вольер, чтобы провести уборку, но забыла заблокировать дверь между двумя его помещениями — львы обнаружили проход и напали на нее.

Ранее пресс-служба крымского главка Следственного комитета (СК) сообщила о возбуждении уголовного дела после гибели сотрудницы сафари-парка в результате нападения львов. По факту случившегося возбуждено дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).