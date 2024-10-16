Володин назвал самые частые жалобы граждан на сферу ЖКХ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос роста тарифов на коммунальные услуги является наиболее волнующей граждан темой, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Газета.Ru

Володин опубликовал пост в своем Telegram-канале, в комментариях к которому попросил пользователей указать ключевую проблему сферы. В опросе приняли участие более четырех тысяч граждан. За высокие тарифы ЖКХ и несоответствию качества услуг их цене проголосовали 33 процента комментаторов. Еще 13 процентов пожаловались на изношенные коммуникации, а 6,5 процента — на отсутствие прозрачности. Lenta.ru

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что большие изменения в сфере ЖКХ вступят в силу с 1 марта 2025 года, при этом после массовых аварий на сетях прошедшей зимой были наработаны и новые предложения. NSN.FM